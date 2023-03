Us Open | Novak Djokovic potrà partecipare al torneo | punta al poker

(Di venerdì 31 marzo 2023)agli Use si prepara a conquistare ilnegli Stati Uniti. Il Senato americano ha approvato un disegno di legge per porre fine allo stato di emergenza nazionale che era stato attuato sino ad ora a causa della pandemia del Covid. Il serbo è notoriamente ‘no vax’ ed essendo non vaccinato non avrebbe potuto entrare nel Paese e giocare la competizione. Così non sarà, sembra. Le restrizioni avranno fine il prossimo 11 maggio, come aveva annunciato il presidente Biden negli scorsi mesi. Ilavrà luogo dal 28 agosto al 10 settembre e, evidentemente,. Tutti gli stranieri allora (discorso generale) non vaccinati al Covid potranno entrare negli Stati ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TicinoGazzetta : Novak Djokovic giocherà gli US Open - OA_Sport : Tennis, stop alle misure anti-Covid negli Stati Uniti: Novak Djokovic potrà giocare gli US Open - - SoniaLaVera : RT @Agenzia_Ansa: Buone notizie per Novak Djokovic in vista degli Us Open. Il Senato statunitense ha decretato la fine dell'emergenza nazio… - Lucavad72 : RT @Agenzia_Ansa: Buone notizie per Novak Djokovic in vista degli Us Open. Il Senato statunitense ha decretato la fine dell'emergenza nazio… - De_Sand88 : RT @Agenzia_Ansa: Buone notizie per Novak Djokovic in vista degli Us Open. Il Senato statunitense ha decretato la fine dell'emergenza nazio… -

... farà sì cheDjokovic potrà prendere parte ai prossimi US, in programma a New York dal prossimo 28 agosto. Il serbo, in quanto non vaccinato e non residente negli Stati Uniti, non ha ...Djokovic non ha potuto mettere piede negli Stati Uniti per via delle vecchie grane relative al ...scorso gennaio a causa dello strappo muscolare rimediato al secondo turno degli Australian...... da parte sua, deve vincere il torneo se vuole restare numero 1, altrimenti lo scettro passerà nelle mani del sempreverdeDjokovic , che ha anche avuto l'ok a disputare i prossimi Us. Se ...

Novak Djokovic potrà disputare gli US Open RSI.ch Informazione

Novak Djokovic tornerà a giocare negli USA mentre atleti russi ... Ora si aspetta solo il via libero del Presidente Joe Biden che consentirà così a Djokovic di disputare gli US Open dopo aver saltato ...Gli stranieri non vaccinati, tra cui Novak Djokovic, potranno mettere piede sul suolo americano prima di quel tanto agognato 11 maggio (data iniziale in cui sarebbero decaduti i divieti). Il serbo, ...