Uomo litiga con steward per uso toilette, bandito a vita da Ryanair (Di venerdì 31 marzo 2023) È stato inserito nella lista dei passeggeri non graditi da Ryanair. bandito a vita da tutti i voli della compagnia irlandese dopo aver litigato con lo steward per l’uso della toilette. La singolare vicenda è accaduta lo scorso 21 marzo a bordo del volo FR3412 da Orio al Serio a Timisoara e ha avuto come protagonista l’imprenditore lombardo Carlo Chiaravalloti. “Dopo sette anni che viaggiavo con loro, sono stato bandito dai voli di Ryanair per aver chiesto di usare la toilette per motivi di salute. E mi hanno impedito di rientrare in Italia, dalla Romania, con un biglietto già pagato, facendomi perdere un appuntamento per siglare una commessa importante” ha denunciato l’Uomo che è passato dall’essere un frequent flyer a ... Leggi su tg24.sky (Di venerdì 31 marzo 2023) È stato inserito nella lista dei passeggeri non graditi dada tutti i voli della compagnia irlandese dopo averto con loper l’uso della. La singolare vicenda è accaduta lo scorso 21 marzo a bordo del volo FR3412 da Orio al Serio a Timisoara e ha avuto come protagonista l’imprenditore lombardo Carlo Chiaravalloti. “Dopo sette anni che viaggiavo con loro, sono statodai voli diper aver chiesto di usare laper motivi di salute. E mi hanno impedito di rientrare in Italia, dalla Romania, con un biglietto già pagato, facendomi perdere un appuntamento per siglare una commessa importante” ha denunciato l’che è passato dall’essere un frequent flyer a ...

