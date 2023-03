Uomo fa finta di morire per riscuotere il premio dell’assicurazione sulla vita (Di venerdì 31 marzo 2023) TecnoAndroid.it Un Uomo del Minnesota è stato trovato morto nella Repubblica di Moldavia, insieme al suo passaporto e ad altri documenti di identificazione. Sua moglie si è recata in Moldavia, ha confermato la sua identità e ha ricevuto un’assicurazione sulla vita di 2 milioni di dollari. Due anni dopo, il loro figlio ha scoperto che suo padre viveva all’estero sotto falso nome e si godeva la sua parte dei proventi dell’assicurazione sulla vita. Potrebbe sembrare una presentazione per una sceneggiatura di Hollywood, ma è successo davvero. Nell’ottobre 2011, Igor Vorotinov ha simulato la sua morte e ha diviso il pagamento dell’assicurazione sulla vita con sua moglie, Irina. Dopo una soffiata anonima e anni di indagini, il Federal ... Leggi su tecnoandroid (Di venerdì 31 marzo 2023) TecnoAndroid.it Undel Minnesota è stato trovato morto nella Repubblica di Moldavia, insieme al suo passaporto e ad altri documenti di identificazione. Sua moglie si è recata in Moldavia, ha confermato la sua identità e ha ricevuto un’assicurazionedi 2 milioni di dollari. Due anni dopo, il loro figlio ha scoperto che suo padre viveva all’estero sotto falso nome e si godeva la sua parte dei proventi. Potrebbe sembrare una presentazione per una sceneggiatura di Hollywood, ma è successo davvero. Nell’ottobre 2011, Igor Vorotinov ha simulato la sua morte e ha diviso il pagamentocon sua moglie, Irina. Dopo una soffiata anonima e anni di indagini, il Federal ...

