Uomini e Donne, tra censura e panico dei corteggiatori: i commenti esilaranti del web (Di venerdì 31 marzo 2023) Uomini e Donne conclude la settimana con una puntata veramente sopra le righe: è successo di tutto! È giunta al termine una nuova settimana in cui abbiamo visto le dinamiche non solo del trono over ma anche di quello classico di Uomini e Donne. Ogni pomeriggio, il programma di Maria De Filippi ci tiene compagnia con tantissime storie e racconti di amori che nascono, ed altri che purtroppo faticano a sbocciare o si rompono. Ad avere catturato l'attenzione del web, sono stati alcune anomalie della messa in onda e non solo: mai come in questa puntata, potremmo dire, è successo di tutto, dal trono classico a quello over, tantissimi protagonisti tutti insieme hanno scatenato l'ilarità del web che, come sempre, non si esime dal commentare creando per l'occasione dei meme divertentissimi. Eccone alcuni che abbiamo raccolto ...

