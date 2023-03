Uomini e donne puntata di oggi 31 marzo 2023, Lavinia annuncia la sua scelta (Di venerdì 31 marzo 2023) La puntata di Uomini e donne di oggi venerdì 31 marzo 2023 vedrà protagonista per il trono classico Lavinia Mauro, la quale farà un importante annuncio in merito alla sua scelta imminente. La ragazza ballerà con entrambi i suoi corteggiatori, ma non verranno mandate in onda esterne. Nonostante ciò, Lavinia ammetterà di volerli rivedere entrambi, perché nella prossima registrazione effettuerà la sua scelta. Inoltre Nicole Santinelli avrà un momento magico con Carlo, mentre Luca Daffrè prosegue alla ricerca della donna della sua vita. Per il trono over assisterete ad un’accesa discussione tra Armando Incarnato e il cavaliere Silvio, che si concluderà con la dipartita di quest’ultimo. Uomini e ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 31 marzo 2023) Ladidivenerdì 31vedrà protagonista per il trono classicoMauro, la quale farà un importante annuncio in merito alla suaimminente. La ragazza ballerà con entrambi i suoi corteggiatori, ma non verranno mandate in onda esterne. Nonostante ciò,ammetterà di volerli rivedere entrambi, perché nella prossima registrazione effettuerà la sua. Inoltre Nicole Santinelli avrà un momento magico con Carlo, mentre Luca Daffrè prosegue alla ricerca della donna della sua vita. Per il trono over assisterete ad un’accesa discussione tra Armando Incarnato e il cavaliere Silvio, che si concluderà con la dipartita di quest’ultimo.e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... jacopocoghe : L’ingerenza del #ParlamentoEuropeo che condanna l’Italia per lo stop alle trascrizioni dei “figli” delle coppie gay… - ProVitaFamiglia : Non esistono 'figli di coppie gay'. Due uomini e due donne non possono avere figli. Esistono bambini di cui coppie… - LaBombetta76 : Perché le donne vivono più a lungo degli uomini spiegato facile @loperatoreOC ?? - beppegas000 : #ScrivoArte #IncantoEpoesia Come tanti fiori, in luoghi lontani e così diversi, noi che abbiamo lasciato lo sguardo… - FroioAnna : Il 40% delle giovani donne di età compresa fra i 35 e i 44 anni non lavora, contro il 15% degli uomini -