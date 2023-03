Uomini e Donne news | rivelazioni sconcertanti da parte di due dame | I cavalieri? “Non hanno affatto carattere”

(Di venerdì 31 marzo 2023) Duedel Trono Over disi sono espresse negativamente riguardo aidel lororre, lamentando la mancanza di iniziativa dadeglinell’edizione attuale del programma di Maria De Filippi e credono che, ad eccezione di Riccardo Guarnieri, tutti gli altrisembrano quasi impauriti di approcciare e corteggiare le signore. Ma da chi vengono queste osservazioni?stufe della passività deiStiamo parlando di Aurora Tropea e Silvia Zanin, le duedel Trono Over che si sono lamentate della scarsa attività deglidel programma durante un’intervista a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... jacopocoghe : L’ingerenza del #ParlamentoEuropeo che condanna l’Italia per lo stop alle trascrizioni dei “figli” delle coppie gay… - Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha incontrato al #Quirinale donne e uomini distintisi per atti di eroismo e impegno civil… - ProVitaFamiglia : Non esistono 'figli di coppie gay'. Due uomini e due donne non possono avere figli. Esistono bambini di cui coppie… - giorg_arcaba_ : RT @sdrogoblur: Come ci sono uomini seguiti solo perchè egocentrici, sexy e sessisti, ci sono donne seguite solo perchè fanno le troie e pe… - aude_ita : RT @ultimoranet: #Iran, la televisione di stato si scusa per aver trasmesso le immagini di una coppia che si scambia un breve bacio. Nel Pa… -

In una lettera inidirizzata aglidel Corpo, Carlone ha scritto parole in difesa dell'operato della Guardia Costiera: 'Io sono andato a Crotone per omaggiare le vittime della tragedia e ...La coppia nata a '' ha scelto di affidarsi all'ex di Belen per la loro carriera. Sempre rimanendo in tema GF Vip, Antonino starebbe approfittando dei mesi passati nel reality per ...Ma davvero c'è stata una trattativa per cercare di arruolare l'ex corteggiatrice di'Quest'anno ho puntato su Christian De Sica che ricopre il ruolo dell'amico di famiglia che ...

Giovedì 30 marzo - Uomini e donne Le puntate | Witty TV Witty TV

Luca Salatino è uscito in anticipo dal GFVIP 7 proprio per la mancanza della sua fidanzata Soraia, conosciuta ad Uomini e Donne. Sui social però i fan parlano di una loro crisi e Deianira Marzano ...Nuova corteggiatrice ad Uomini e Donne che si è presentata elogiando Riccardo e suscitando polemiche: ecco chi è Valentina M. Momento positivo per il cavaliere pugliese, che ha conosciuto una nuova ...