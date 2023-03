Uomini e Donne, Maria De Filippi prende le difese di Armando: zittiti Gianni e Tina (Di venerdì 31 marzo 2023) Durante l’ultima puntata di Uomini e Donne, l’amatissima conduttrice Maria De Filippi ha sorpreso tutti i presenti in studio dopo aver preso le difese di Armando Incarnato, mettendo a tacere sia Gianni Sperti che Tina Cipollari, i due storici opinionisti del programma, che come al solito stavano battibeccando con il cavaliere napoletano, fino a che quest’ultimo non ha abbandonato lo studio. Uomini e Donne, Armando Incarnato sbotta e Maria De Filippi lo appoggia La discussione è iniziata quando Armando Incarnato ha lasciato lo studio per recarsi dietro le quinte, per poi fare ritorno al suo posto. Sebbene il suo gesto sia sembrato innocuo alla maggior ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 31 marzo 2023) Durante l’ultima puntata di, l’amatissima conduttriceDeha sorpreso tutti i presenti in studio dopo aver preso lediIncarnato, mettendo a tacere siaSperti cheCipollari, i due storici opinionisti del programma, che come al solito stavano battibeccando con il cavaliere napoletano, fino a che quest’ultimo non ha abbandonato lo studio.Incarnato sbotta eDelo appoggia La discussione è iniziata quandoIncarnato ha lasciato lo studio per recarsi dietro le quinte, per poi fare ritorno al suo posto. Sebbene il suo gesto sia sembrato innocuo alla maggior ...

