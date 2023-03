Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 31/03/23 (Di venerdì 31 marzo 2023) Madre mia, quante fregnacce m’è toccato sentire oggi a Uomini e Donne. Specie da parte di Gianni Sperti, con cui da troppe puntate mi trovavo stranamente d’accordo (solo quando si parlava di Silvio Venturato, eh. Poi quando iniziava a fare il fanboy di Viola Castelli Nicole Sentinelli passava tutto…) e oggi giustamente bisognava ripristinare il normale corso delle cose. Premesso che nel prendere le distanze dal pensiero dell’opinionista NON sto automaticamente dando ragione ad Armando Incarnato (che va bene il masochismo, ma fino a una certa…), ma riusciremo mai a scindere la “superficialità” dalla semplice – ma decisamente necessaria, se si punta a costruire una relazione – “attrazione fisica“? Perché ogni volta che si finisce a parlare di “estetica” vedo che si fa sempre una gran confusione tra due concetti che trovo BEN DIVERSI. Che un conto è dire ... Leggi su isaechia (Di venerdì 31 marzo 2023) Madre mia, quante fregnacce m’è toccato sentire oggi a. Specie da parte di Gianni Sperti, con cui da troppe puntate mi trovavo stranamente d’accordo (solo quando si parlava di Silvio Venturato, eh. Poi quando iniziava a fare il fanboy di Viola Castelli Nicole Sentinelli passava tutto…) e oggi giustamente bisognava ripristinare il normale corso delle cose. Premesso che nel prendere le distanze dal pensiero dell’opinionista NON sto automaticamente dando ragione ad Armando Incarnato (che va bene il masochismo, ma fino a una certa…), ma riusciremo mai a scindere la “superficialità” dalla semplice – ma decisamente necessaria, se si punta a costruire una relazione – “attrazione fisica“? Perché ogni volta che si finisce a parlare di “estetica” vedo che si fa sempre una gran confusione tra due concetti che trovo BEN DIVERSI. Che un conto è dire ...

