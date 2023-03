Uomini e Donne, le parole di Lavinia Mauro prima della scelta (Di venerdì 31 marzo 2023) Lavinia Mauro è pronta per fare la sua scelta tra Alessio Campoli e Alessio Corvino. E a pochissime ore dalla fatidica decisione – intervistata da Witty – la tronista si è lasciata andare ad alcune confidenze inerenti al suo stato d’animo: Sono contentissima, sono anche un po ma non triste ma ho quel velo di malinconia di dover lasciare tutto quanto. Ho avuto la fortuna di aver fatto il mio percorso con gli alti e i bassi che ci sono stati, perchè ci sta ma con due ragazzi d’oro. Penso che quando si incontrano delle belle persone è giusto portarsele comunque dentro, ovviamente non con quel sentimento in più ma con forte bene. Poi ha concluso: Posso dire di avere una grandissima stima di entrambi. Spero sia il mio ultimo Witty da single e ci rivediamo il giorno della scelta. QUI il video ... Leggi su isaechia (Di venerdì 31 marzo 2023)è pronta per fare la suatra Alessio Campoli e Alessio Corvino. E a pochissime ore dalla fatidica decisione – intervistata da Witty – la tronista si è lasciata andare ad alcune confidenze inerenti al suo stato d’animo: Sono contentissima, sono anche un po ma non triste ma ho quel velo di malinconia di dover lasciare tutto quanto. Ho avuto la fortuna di aver fatto il mio percorso con gli alti e i bassi che ci sono stati, perchè ci sta ma con due ragazzi d’oro. Penso che quando si incontrano delle belle persone è giusto portarsele comunque dentro, ovviamente non con quel sentimento in più ma con forte bene. Poi ha concluso: Posso dire di avere una grandissima stima di entrambi. Spero sia il mio ultimo Witty da single e ci rivediamo il giorno. QUI il video ...

