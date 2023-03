Uomini e Donne, anticipazioni 31 marzo 2023: le esterne di Luca, ultime news su Armando, trono over o classico oggi (Di venerdì 31 marzo 2023) Dopo aver visto al centro dello studio Silvio e Gemma, che hanno deciso di chiudere la relazione (tra non poche polemiche) e Lavinia, che ha finalmente detto ai suoi corteggiatori, Alessio Corvino e Alessio Campoli, di essere pronta per la scelta (che verrà registrata nel weekend), è tutto pronto per l’ultima puntata della settimana di Uomini e Donne, il dating show che da tempo appassiona il pubblico. Tra storie d’amore, confronti, scontri, discussioni e risate. Così come grandi emozioni. Ma cosa succederà oggi? Maria De Filippi lascerà spazio al tronista Luca Daffrè o si tornerà a parlare di dame e cavalieri del trono over? Ecco tutte le anticipazioni. View this post on Instagram A post shared by Uomini e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 31 marzo 2023) Dopo aver visto al centro dello studio Silvio e Gemma, che hanno deciso di chiudere la relazione (tra non poche polemiche) e Lavinia, che ha finalmente detto ai suoi corteggiatori, Alessio Corvino e Alessio Campoli, di essere pronta per la scelta (che verrà registrata nel weekend), è tutto pronto per l’ultima puntata della settimana di, il dating show che da tempo appassiona il pubblico. Tra storie d’amore, confronti, scontri, discussioni e risate. Così come grandi emozioni. Ma cosa succederà? Maria De Filippi lascerà spazio al tronistaDaffrè o si tornerà a parlare di dame e cavalieri del? Ecco tutte le. View this post on Instagram A post shared bye ...

