Uomini e Donne, Alessia Cammarota e Aldo Palmeri raccontano per la prima volta per quale motivo la precedente gravidanza non è andata a buon fine (Di venerdì 31 marzo 2023) Scoppiano di felicità Alessia Cammarota e Aldo Palmeri per l’arrivo del loro terzo bebè. Il loro “miracolino” come l’ha teneramente definito l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. La coppia, che si è conosciuta e innamorata durante il dating show di Maria De Filippi, ad aprile 2021 aveva perso un altro figlio a gravidanza già avanzata. Sulle pagine del magazine ufficiale della trasmissione, i due hanno raccontato per la prima volta per quale motivo la precedente gravidanza non è andata a buon fine. Quello di Alessia Cammarota e Aldo Palmeri è un ... Leggi su isaechia (Di venerdì 31 marzo 2023) Scoppiano di felicitàper l’arrivo del loro terzo bebè. Il loro “miracolino” come l’ha teneramente definito l’ex corteggiatrice di. La coppia, che si è conosciuta e innamorata durante il dating show di Maria De Filippi, ad aprile 2021 aveva perso un altro figlio agià avanzata. Sulle pagine del magazine ufficiale della trasmissione, i due hanno raccontato per laperlanon è. Quello diè un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... jacopocoghe : L’ingerenza del #ParlamentoEuropeo che condanna l’Italia per lo stop alle trascrizioni dei “figli” delle coppie gay… - ProVitaFamiglia : Non esistono 'figli di coppie gay'. Due uomini e due donne non possono avere figli. Esistono bambini di cui coppie… - trash_italiano : Uomini e Donne è trash? La risposta dell'autrice Raffaella Mennoia al Corriere della Sera. 'Non penso che facciamo… - Side73Dark : RT @f_burla: C'è quella cosa che si chiama Contratto collettivo nazionale di lavoro che non fa alcuna distinzione nei livelli retributivi t… - SilvanoSalviato : RT @f_burla: C'è quella cosa che si chiama Contratto collettivo nazionale di lavoro che non fa alcuna distinzione nei livelli retributivi t… -