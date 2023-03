UniCredit, via libera dai soci al maxi stipendio del Ceo Andrea Orcel: guadagnerà quasi 10 milioni di euro (Di venerdì 31 marzo 2023) L’assemblea degli azionisti di UniCredit dà il via libera con il 69,1% dei voti alla nuova politica di remunerazione dell’istituto bancario, che prevede un aumento del 30% dello stipendio del ceo Andrea Orcel. Secondo le stime il suo stipendio potrebbe arrivare a 9,75 milioni di euro, di cui 3,25 milioni fissi e 6,5 milioni variabili. In precedenza il numero uno di UniCredit guadagnava 7,5 milioni di euro, di cui 2,5 milioni fissi e 5 milioni di euro variabili. Tra i principali soci presenti alla assemblea degli azionisti con quote superiori al 3%, erano presenti Allianz, Blackrock e Parvus Asset ... Leggi su open.online (Di venerdì 31 marzo 2023) L’assemblea degli azionisti didà il viacon il 69,1% dei voti alla nuova politica di remunerazione dell’istituto bancario, che prevede un aumento del 30% dellodel ceo. Secondo le stime il suopotrebbe arrivare a 9,75di, di cui 3,25fissi e 6,5variabili. In precedenza il numero uno diguadagnava 7,5di, di cui 2,5fissi e 5divariabili. Tra i principalipresenti alla assemblea degli azionisti con quote superiori al 3%, erano presenti Allianz, Blackrock e Parvus Asset ...

