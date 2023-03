Un’altra squadra lascia Pechino Express 10: l’eliminazione della quarta puntata (Di venerdì 31 marzo 2023) Ieri sera, è andata in onda una nuova puntata di Pechino Express. Questa edizione, giunta al suo quarto appuntamento, sta regalando molte sorprese. Nonostante le polemiche attorno alle Attiviste non si siano ancora placate, gli spettatori sono apparsi molto curiosi. Nel recente appuntamento, i concorrenti hanno dovuto dimostrare di essere all’altezza delle sfide proposte. La consueta classifica ha messo due squadre in estrema difficoltà. Purtroppo, essendo di fronte a una tappa eliminatoria, due partecipanti hanno dovuto abbandonare per sempre il reality show. Abbonati subito a Sky per non perdere le prossime puntate di Peschino Express 1! Pechino Express 10, la classifica finale della quarta puntata La decima edizione di ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 31 marzo 2023) Ieri sera, è andata in onda una nuovadi. Questa edizione, giunta al suo quarto appuntamento, sta regalando molte sorprese. Nonostante le polemiche attorno alle Attiviste non si siano ancora placate, gli spettatori sono apparsi molto curiosi. Nel recente appuntamento, i concorrenti hanno dovuto dimostrare di essere all’altezza delle sfide proposte. La consueta classifica ha messo due squadre in estrema difficoltà. Purtroppo, essendo di fronte a una tappa eliminatoria, due partecipanti hanno dovuto abbandonare per sempre il reality show. Abbonati subito a Sky per non perdere le prossime puntate di Peschino1!10, la classifica finaleLa decima edizione di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlbertoBagnai : E qui c’è la slide sull’utilità della riforma del #MES. Come vi abbiamo sempre detto, a noi non serve e non compria… - MMoretti24 : @marcocastro2906 Considerando che le hanno ottenute nello stesso anno, scrivendo un pezzo di storia del ciclismo vi… - Gsb931 : @EmanueleVannucc @capuanogio Poi se per te che un giocatore voglia giocare in una squadra invece che in un'altra, e… - marco30949427 : @theMilanZone_ @CorSport Svincolato , vorrà almeno 6 milioni di euro all’anno, a Cardinale viene un infarto, come a… - alonglegs1 : Ma i romettari di redazione citano sempre un'altra squadra -

Mercedes, un venerdì agli antipodi per Russell ed Hamilton Tuttavia noi abbiamo fatto certamente un passo in avanti nella ... Abbiamo fatto delle modifiche tra una sessione e l'altra, di ... ed è soddisfacente esserci riusciti lavorando da squadra. Ma vediamo ... Perugia - Frosinone: diretta live e risultato in tempo reale Da un lato c'é una squadra che lotta per salvarsi, dall'altro un'altra che deve difendere la sua leadership dagli attacchi del Genoa di Gilardino. Gli umbri prima della sosta hanno espugnato il ... Calcio, 'Voglio parlare con quello scienziato': quando Bobo Gori litigò col giornalista e poi gli offrì il caffè ... assapora il clima della prima squadra, ma non farà mai l'esordio. la decisione di passare dall'altra parte della barricata. L'... L'esperienza da allenatore E anche qui un valzer di panchine tra prime ... Tuttavia noi abbiamo fatto certamentepasso in avanti nella ... Abbiamo fatto delle modifiche tra una sessione e l', di ... ed è soddisfacente esserci riusciti lavorando da. Ma vediamo ...Dalato c'é unache lotta per salvarsi, dall'altroche deve difendere la sua leadership dagli attacchi del Genoa di Gilardino. Gli umbri prima della sosta hanno espugnato il ...... assapora il clima della prima, ma non farà mai l'esordio. la decisione di passare dall'parte della barricata. L'... L'esperienza da allenatore E anche quivalzer di panchine tra prime ... Pioli: "Napoli fortissimo ma in Champions sarà un'altra cosa" Siamo il Napoli