"Una terribile notizia". Celine Dion, fan in lacrime: l'atroce scoperta sulla cantante. La famiglia si stringe intorno a lei (VIDEO) (Di venerdì 31 marzo 2023) Celine Dion è viva, tutti gli articoli che si sono visti nelle ultime ore e negli ultimi giorni riguardo sulla sua morte sono tutti da considerarsi fake news. Tuttavia c'è qualcosa che non va, secondo i fan, a proposito della salute della famosa e amata cantante canadese. Finalmente fa un po' di chiarezza Amzad Khan di Pkb News. Secondo il giornalista, la cantante premio Oscar potrebbe avere dei problemi neurologici e i fan se ne sarebbero accorti anche dalle sue ultime apparizioni pubbliche. Quindi, per quanto ne sappiamo, le voci sulla morte di Celine Dion si sono scatenate quando l'attrice ha parlato apertamente della sua malattia. La donna ha racontato che le è stata diagnosticata la "Sindrome della persona rigida".

