Una montagna di letame di fronte alla Regione Piemonte. L’azione degli ambientalisti: “La politica ci porta verso il collasso climatico” (Di venerdì 31 marzo 2023) Una montagna di letame davanti al grattacielo della Regione Piemonte per denunciare l’inazione delle istitiuzioni di fronte alla crisi climatica. È questa L’azione di disobbedienza messa in piedi da Extinction Rebellion questa mattina a Torino. “Siamo nella merda” dicono gli attivisti che già un anno fa denunciavano la situazione appendendo uno striscione sul ponte della Gran Madre. “Sentiamo ormai ogni giorno interviste e dichiarazioni del presidente e degli assessori regionali sul gravissimo stato di siccità in corso, ma tutti i progetti promossi da questa Giunta, come lo Skidome di Cesana e i chilometri di piste e infrastrutture nel Parco Naturale dell’Alpe Devero, raccontano un’altra storia – racconta Paolo, uno dei due attivisti che si è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023) Unadidavanti al grattacielo dellaper denunciare l’inazione delle istitiuzioni dicrisi climatica. È questadi disobbedienza messa in piedi da Extinction Rebellion questa mattina a Torino. “Siamo nella merda” dicono gli attivisti che già un anno fa denunciavano la situazione appendendo uno striscione sul ponte della Gran Madre. “Sentiamo ormai ogni giorno interviste e dichiarazioni del presidente eassessori regionali sul gravissimo stato di siccità in corso, ma tutti i progetti promossi da questa Giunta, come lo Skidome di Cesana e i chilometri di piste e infrastrutture nel Parco Naturale dell’Alpe Devero, raccontano un’altra storia – racconta Paolo, uno dei due attivisti che si è ...

