Una cerimonia benefica ideata da Bebe Vio che ha voluto insignire persone che con tenacia e passione migliorano la vita di chi gli sta intorno. Dal papà del bimbio autistico che ha aperto PizzAut alla signora che ha aperto un ristorante in carcere allo Spiderman dei bimbi malati di tumore (Di venerdì 31 marzo 2023) Non è stato facile trattenere le lacrime e l'emozione durante la serata inaugurale dei WEbrace Awards 2023, che si sono tenuti ieri a Milano per la prima edizione del premio ideato dalla Art4Sport e Bebe Vio. Delle 15 storie presentate ieri sera, 5 hanno ricevuto l'Award del 2023, ma tutte meritano ammirazione e plauso per il lavoro, l'amore e l'energia che queste persone hanno messo nel realizzare i loro progetti. Milano 30 marzo, la famiglia Vio ai WEmbrace Awards 2023. Foto: Augusto Bizzi Dallo Spiderman dei piccoli pazienti oncologici, alla fondatrice del ristorante del carcere di Bollate, al papà del bimbo autistico che ha dato vita a PizzAut, tutti i recipienti di questa serata ...

