Un Posto al Sole Anticipazioni: Silvia ha una chance per salvare il Vulcano ed è tutto merito di Rossella! (Di venerdì 31 marzo 2023) Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che, nelle prossime puntate della Soap, Rossella farà una scoperta che potrebbe salvare Silvia e il suo Vulcano. Nunzio, Samuel e Diego saranno pronti alla riscossa! Leggi su comingsoon (Di venerdì 31 marzo 2023) Ledi Unalci rivelano che, nelle prossime puntate della Soap, Rossella farà una scoperta che potrebbee il suo. Nunzio, Samuel e Diego saranno pronti alla riscossa!

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Noncielodicono1 : @NetflixIT è così poco il tempo per amareeeeeee un posto al sole ancora ci sarà - MatteoBandit2 : @zeriantisisma In quel caso lo stimerei di più, i pazzi (veri) mi affascinano sempre. Lui mi sembra solo un cazzaro… - la2dasinistra : @stoincasinata In questo caso, ti consiglio di aspettare maggio/giugno quando ci saranno intere giornate di sole ca… - InvisibleWomann : RT @_sarcasticraven: Oppure magari vuole solo che qualcuno lì dentro lavori? Ci avete mai pensato che esistano anche persone che non credan… - _sarcasticraven : Oppure magari vuole solo che qualcuno lì dentro lavori? Ci avete mai pensato che esistano anche persone che non cre… -