Un Posto al Sole anticipazioni 3-7 aprile | Marina scappa | la verità sul “Vulcano” viene a galla

(Di venerdì 31 marzo 2023) Nuovi episodi di Unalin arrivo dal 3 al 7su Rai Tre dalle ore 20.45 : ecco cosa accadrà. I rapporti in casa Ferri-Giordano sono sempre più tesi, mentre Silvia si dimostra decisa ad accettare la proposta di Alberto. Ma un evento inatteso rimette tutto in discussione: le. Nuovi drammi in arrivo nel corso delle prossime puntate di Unal. La soap partenopea prosegue all’insegna dei colpi di scena, in onda dalle ore 20.45 su Rai Tre dal lunedì al venerdì. Ancora una volta, al centro dell’attenzione troveremoGiordano (Nina Soldano), che ha perso il controllo per via della gelosia nei confronti di Lara (Chiara Conti). Intanto, per Silvia Graziani (Luisa Amatucci) le cose iniziano a prendere una piega inaspettata. Cosa ...