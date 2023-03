Un pesce d’aprile assurdo all’Onu

(Di venerdì 31 marzo 2023) MILLENNIUMNEWS.IT - Le verità mai dette Dal 1 aprile la Russia assumerà la guida del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite In linea con quella che è la prassi collaudata, da sabato la #Russia assumerà la presidenza del Consiglio di sicurezza delle nazioni Unite. Ruolo, questo, che, a rotazione mensile tra i 15 Stati membri del consiglio, viene svolto per la L'articolo proviene da MILLENNIUMNEWS.IT.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EsmeraldaLavor1 : @ImolaOggi Avessi letto questa notizia domani, avrei pensato a un pesce d'aprile...sigh... - paolo_adv : @Kore_1993 Ho capito solo ora che è un pesce d’aprile. - loveandthecity_ : @erikaconlakappa Ma è un pesce d’aprile anticipato? - namelessb1tch : E SE IL BALLOTTAGGIO TRA WAX E SAMU FOSSE UN PESCE D'APRILE.... ???? - icittadini : La «Filastrocca del Pesce d’aprile» di Mimmo Mòllica -

... Maria Concetta Cacciola e Giuseppina, tre donne che osano ... Faccia a faccia con Papa Francesco dal 5Faccia a faccia ...ragazza che ha paura di lasciarsi alle spalle la sua casa'...Il primo weekend del mese è alle porte. No, non è un "": sono già trascorsi tre mesi dallo scoccare della mezzanotte 2023, un anno speciale e importantissimo per la nostra città " l'anno da Capitale Italiana della Cultura. La primavera fa ...... proprio per invitare chi ha uno o più dispositivi digitali - in sintesi: praticamente tutti - a non rischiare di restare vittima di un involontario. E perché istituire addirittura una ...