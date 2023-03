Un passo dal cielo 7, prima puntata: come finisce? (Di venerdì 31 marzo 2023) La prima puntata di Un passo dal cielo 7 finisce con la scoperta dell’assassino di Marika. La ragazza è stata uccisa da un assistente sociale della comunità di recupero di cui lei era ospite, che aveva tentato di stuprarla e poi l’aveva uccisa. Facciamo qualche passo indietro per spiegare meglio cosa è successo. In Un passo dal cielo 7 torna Manuela Nappi (Giusy Buscemi) la sorella del vicequestore aggiunto Vincenzo, che dopo essere stata promossa ispettore viene destinata al commissariato di San Vito. Mentre Manuela cerca di ripristinare il capanno dove si sistemerà, nota un cavallo bianco bellissimo, lo segue e scopre il cadavere di una ragazza occultato in una grotta. Qualcuno cerca di colpirla ma Manuela riesce a difendersi e l’uomo si dilegua. Si ... Leggi su cultweb (Di venerdì 31 marzo 2023) Ladi Undalcon la scoperta dell’assassino di Marika. La ragazza è stata uccisa da un assistente sociale della comunità di recupero di cui lei era ospite, che aveva tentato di stuprarla e poi l’aveva uccisa. Facciamo qualcheindietro per spiegare meglio cosa è successo. In Undal7 torna Manuela Nappi (Giusy Buscemi) la sorella del vicequestore aggiunto Vincenzo, che dopo essere stata promossa ispettore viene destinata al commissariato di San Vito. Mentre Manuela cerca di ripristinare il capanno dove si sistemerà, nota un cavallo bianco bellissimo, lo segue e scopre il cadavere di una ragazza occultato in una grotta. Qualcuno cerca di colpirla ma Manuela riesce a difendersi e l’uomo si dilegua. Si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Chiara_Galiazzo : Oggi sono felice di potervi dire che anche quest’ anno ho partecipato alla realizzazione della colonna sonora di Un… - Linkiesta : Sul #Pnrr non sono in gioco soltanto un sacco di soldi Dal 2020 a oggi si sono alternati alla guida dell’Italia tu… - fraversion : ottima partenza per Un passo dal cielo 7: nonostante la rivoluzione totale e i nuovi ingressi, debutta con 4.656.00… - tomtomsdl : RT @marcoconterio: ???? Il #Bayer04 gioca d'anticipo ed è a un passo dal trovare l'intesa con uno dei migliori talenti del Brasile come il te… - andreastoolbox : Ascolti tv, come è andata la prima puntata di Un passo dal cielo #tv, #Ascolti #come #andata #è ??????? -