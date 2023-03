Un lutto importante divide Padre e figlio, ma solo un riavvicinamento potrà aiutarli nella guarigione (Di venerdì 31 marzo 2023) Padre e figlio nella vita e sul set. Rob Lowe e John Owen Lowe sono i protagonisti di Unstable, serie in 8 episodi disponibile su Netflix. Interpretano un imprenditore visionario di fama mondiale, che persegue l’obiettivo di rendere il mondo un posto migliore, e suo figlio, un ragazzo che prova a scrollarsi di dosso un’eredità pesante. Netflix: film e serie tv più belli in uscita a marzo 2023 guarda le foto Leggi anche › Rob Lowe: «Ho detto no al ruolo di Derek ... Leggi su iodonna (Di venerdì 31 marzo 2023)vita e sul set. Rob Lowe e John Owen Lowe sono i protagonisti di Unstable, serie in 8 episodi disponibile su Netflix. Interpretano un imprenditore visionario di fama mondiale, che persegue l’obiettivo di rendere il mondo un posto migliore, e suo, un ragazzo che prova a scrollarsi di dosso un’eredità pesante. Netflix: film e serie tv più belli in uscita a marzo 2023 guarda le foto Leggi anche › Rob Lowe: «Ho detto no al ruolo di Derek ...

