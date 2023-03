Un famoso cantante italiano nel cast di After 5 (Di venerdì 31 marzo 2023) Il catalogo di Prime Video sta per accogliere un attesissimo film. Si tratta di After 5, tratto dai romanzi di Anna Todd. In particolare, il titolo, proprio come è accaduto per altre produzioni di successo, racconterà la seconda parte del quarto capitolo. Al momento, i dettagli sono ancora abbastanza limitati, però, nelle ultime ore, è emersa una curiosa novità che non potrà non far piacere ai fan degli artisti italiani. Nel cast, infatti, sarà presente un famoso cantante che, in passato, ha fatto parte di un amatissimo duo musicale. Abbonati subito a Prime Video per non perdere l’arrivo di After 5. Disdici quando vuoi! After 5, colpo di scena per il cast del film: presente anche un cantante italiano I fan dei romanzi di Anna ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 31 marzo 2023) Il catalogo di Prime Video sta per accogliere un attesissimo film. Si tratta di5, tratto dai romanzi di Anna Todd. In particolare, il titolo, proprio come è accaduto per altre produzioni di successo, racconterà la seconda parte del quarto capitolo. Al momento, i dettagli sono ancora abbastanza limitati, però, nelle ultime ore, è emersa una curiosa novità che non potrà non far piacere ai fan degli artisti italiani. Nel, infatti, sarà presente unche, in passato, ha fatto parte di un amatissimo duo musicale. Abbonati subito a Prime Video per non perdere l’arrivo di5. Disdici quando vuoi!5, colpo di scena per ildel film: presente anche unI fan dei romanzi di Anna ...

