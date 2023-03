Ultime Notizie – “Verso vittoria dopo 400 giorni”. Putin chiede armi a Kim Jong-un (Di venerdì 31 marzo 2023) dopo 400 giorni di guerra, l’Ucraina prepara “i passi per la vittoria”. E’ il messaggio che il presidente Volodymyr Zelensky diffonde a 400 giorni dall’inizio della guerra con la Russia innescata dall’invasione ordinata da Vladimir Putin. “Quattrocento giorni di difesa da un’aggressione totale”, dice Zelensky. “Abbiamo percorso una strada sterminata: tutti insieme, chiunque abbia combattuto e stia combattendo per l’Ucraina”, afferma il presidente ripercorrendo l’ultimo anno, “dai più terrificanti giorni di quel febbraio”. Ora “prepariamo i nostro prossimi passi, le nostre manovre attive. Stiamo preparando l’avvento della nostra vittoria”. OFFENSIVA DI PRIMAVERA – Il pensiero va all’annunciata controffensiva di primavera, che Kiev dovrebbe ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 31 marzo 2023)400di guerra, l’Ucraina prepara “i passi per la”. E’ il messaggio che il presidente Volodymyr Zelensky diffonde a 400dall’inizio della guerra con la Russia innescata dall’invasione ordinata da Vladimir. “Quattrocentodi difesa da un’aggressione totale”, dice Zelensky. “Abbiamo percorso una strada sterminata: tutti insieme, chiunque abbia combattuto e stia combattendo per l’Ucraina”, afferma il presidente ripercorrendo l’ultimo anno, “dai più terrificantidi quel febbraio”. Ora “prepariamo i nostro prossimi passi, le nostre manovre attive. Stiamo preparando l’avvento della nostra”. OFFENSIVA DI PRIMAVERA – Il pensiero va all’annunciata controffensiva di primavera, che Kiev dovrebbe ...

