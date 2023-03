Ultime Notizie – Ucraina, no Russia a tregua proposta da Bielorussia: “Non cambia nulla” (Di venerdì 31 marzo 2023) La Russia ha rifiutato la tregua in Ucraina proposta oggi dal presidente bielorusso Alexander Lukashenko. “In Ucraina non cambia nulla. L’operazione militare speciale continua perché al momento è l’unico modo per raggiungere gli obiettivi che il nostro Paese deve affrontare”, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, aggiungendo che il consiglio di Lukashenko “sarà sicuramente discusso” la prossima settimana, quando il presidente russo Vladimir Putin e Lukashenko parleranno durante una riunione del Consiglio Supremo dello Stato dell’Unione di Russia e BieloRussia. Lukashenko, sollecitando l’introduzione di una tregua in Ucraina, questa mattina in un discorso alla nazione aveva affermato: ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 31 marzo 2023) Laha rifiutato lainoggi dal presidente bielorusso Alexander Lukashenko. “Innon. L’operazione militare speciale continua perché al momento è l’unico modo per raggiungere gli obiettivi che il nostro Paese deve affrontare”, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, aggiungendo che il consiglio di Lukashenko “sarà sicuramente discusso” la prossima settimana, quando il presidente russo Vladimir Putin e Lukashenko parleranno durante una riunione del Consiglio Supremo dello Stato dell’Unione die Bielo. Lukashenko, sollecitando l’introduzione di unain, questa mattina in un discorso alla nazione aveva affermato: ...

