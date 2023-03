Ultime Notizie – Turchia ratifica adesione della Finlandia alla Nato (Di venerdì 31 marzo 2023) Il Parlamento turco ha ratificato il protocollo di adesione della Finlandia all’Alleanza atlantica. Dopo un’intensa sessione nella Grande Assemblea nazionale turca che è durata per ore, fino a notte fonda, i parlamentari turchi hanno dato il via libera all’adesione della Finlandia alla Nato, ha riferito l’agenzia di stampa Anadolu. Con questo voto e a seguito di analoghi passi compiuti all’inizio della settimana dal Parlamento ungherese, la Finlandia ha già ricevuto il voto favorevole di tutti gli Stati membri dell’Alleanza atlantica. Una volta che tutti i membri dell’Alleanza e i candidati avranno approvato i protocolli di adesione, i documenti approvati saranno inviati negli Stati ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 31 marzo 2023) Il Parlamento turco hato il protocollo diall’Alleanza atlantica. Dopo un’intensa sessione nella Grande Assemblea nazionale turca che è durata per ore, fino a notte fonda, i parlamentari turchi hanno dato il via libera all’, ha riferito l’agenzia di stampa Anadolu. Con questo voto e a seguito di analoghi passi compiuti all’iniziosettimana dal Parlamento ungherese, laha già ricevuto il voto favorevole di tutti gli Stati membri dell’Alleanza atlantica. Una volta che tutti i membri dell’Alleanza e i candidati avranno approvato i protocolli di, i documenti approvati saranno inviati negli Stati ...

