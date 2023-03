Ultime Notizie – Spazio, e-Geos realizza l’infrastruttura per l’accesso ai dati di Iride (Di venerdì 31 marzo 2023) Sarà e-Geos a realizzare l’infrastruttura per l’accesso ai dati e ai servizi della costellazione italiana Iride. La società fra TeleSpazio (80%) e Agenzia Spaziale Italiana (20%) si è infatti aggiudicata una gara dell’Agenzia Spaziale Europea per l’infrastruttura dell’l’innovativa costellazione satellitare italiana per l’Osservazione della Terra. Iride è stata promossa dal Governo italiano, grazie alle risorse del Pnrr, e gestita dall’Agenzia Spaziale Europea co il supporto dell‘Agenzia Spaziale Italiana. e-Geos sarà alla guida di un team industriale che vede anche la partecipazione di Leonardo, TeleSpazio, Planetek Italia, Serc, Exprivia e Atos. e-Geos spiega che il market place ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 31 marzo 2023) Sarà e-reperaie ai servizi della costellazione italiana. La società fra Tele(80%) e Agenzia Spaziale Italiana (20%) si è infatti aggiudicata una gara dell’Agenzia Spaziale Europea perdell’l’innovativa costellazione satellitare italiana per l’Osservazione della Terra.è stata promossa dal Governo italiano, grazie alle risorse del Pnrr, e gestita dall’Agenzia Spaziale Europea co il supporto dell‘Agenzia Spaziale Italiana. e-sarà alla guida di un team industriale che vede anche la partecipazione di Leonardo, Tele, Planetek Italia, Serc, Exprivia e Atos. e-spiega che il market place ...

