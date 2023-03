Ultime Notizie Roma del 31-03-2023 ore 19:10 (Di venerdì 31 marzo 2023) Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno racconti il licita di dati personali il garante per la protezione Addis pasta con effetto immediato la limitazione provvisoria del trattamento dei dati degli utenti italiani nei confronti della società statunitense che sviluppa e gestisce la piattaforma la tua vita contestualmente aperto un’istruttoria e provvedimento il garante rileva la mancanza di un informativa agli utenti a tutti gli interessati i tuoi dati vengono raccolti ma soprattutto l’assenza di una base giuridica che giustifichi la raccolta e la conservazione massiccia di dati personali al momento della giornata di ieri trascorsa bene con un normale decorso clinico nella serata Papa Francesco ha cenato mangiamo la pizza insieme A quanti lo Assistono in questi giorni di degenza ospedaliera ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 31 marzo 2023)dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno racconti il licita di dati personali il garante per la protezione Addis pasta con effetto immediato la limitazione provvisoria del trattamento dei dati degli utenti italiani nei confronti della società statunitense che sviluppa e gestisce la piattaforma la tua vita contestualmente aperto un’istruttoria e provvedimento il garante rileva la mancanza di un informativa agli utenti a tutti gli interessati i tuoi dati vengono raccolti ma soprattutto l’assenza di una base giuridica che giustifichi la raccolta e la conservazione massiccia di dati personali al momento della giornata di ieri trascorsa bene con un normale decorso clinico nella serata Papa Francesco ha cenato mangiamo la pizza insieme A quanti lo Assistono in questi giorni di degenza ospedaliera ...

