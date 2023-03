Ultime Notizie Roma del 31-03-2023 ore 18:10 (Di venerdì 31 marzo 2023) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno nuovamente il conflitto in Ucraina il presidente bielorusso Alexander lukashenko Chi è di una tregua immediata per il rischio di una guerra mondiale affermando che se la leadership e Russia dovesse intravedere i rischi di un collasso potrebbe utilizzare le armi più terribili risposta immediata di Mosca andremo avanti tanto attacco Russo nella notte al mattino nel distretto di zaporizhia Dove si trova la centrale nucleare più grande d’Europa dopo gli attacchi della serata di ieri con don i kamikaze missili che hanno colpito carta secondo le autorità locali la nuova offensiva di Mosca arrivata con una serie di bombardamenti con sistema missilistico provocando la distruzione di infrastrutture Civili l’offensiva di zaporizhia arriva dopo l’annuncio di una nuova costruzione di primavera in posta ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 31 marzo 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno nuovamente il conflitto in Ucraina il presidente bielorusso Alexander lukashenko Chi è di una tregua immediata per il rischio di una guerra mondiale affermando che se la leadership e Russia dovesse intravedere i rischi di un collasso potrebbe utilizzare le armi più terribili risposta immediata di Mosca andremo avanti tanto attacco Russo nella notte al mattino nel distretto di zaporizhia Dove si trova la centrale nucleare più grande d’Europa dopo gli attacchi della serata di ieri con don i kamikaze missili che hanno colpito carta secondo le autorità locali la nuova offensiva di Mosca arrivata con una serie di bombardamenti con sistema missilistico provocando la distruzione di infrastrutture Civili l’offensiva di zaporizhia arriva dopo l’annuncio di una nuova costruzione di primavera in posta ...

