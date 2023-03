Ultime Notizie Roma del 31-03-2023 ore 16:10 (Di venerdì 31 marzo 2023) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno completo in italiano il presidente bielorusso Alessandra è lukashenko chiede una tregua immediata per il rischio di una guerra mondiale affermando che se la leadership russa dovesse intravedere i rischi di un collasso potrebbe utilizzare le armi più terribili risposta immediata di Mosca andremo avanti intanto attacco Russo nella notte al mattino nel distretto di zaporizhia Dove si trova la centrale nucleare più grande d’Europa dopo gli attacchi della serata di ieri con don i kamikaze che avevano colpito Curtis secondo le autorità locali la nuova offensiva di Mosca arrivata con una serie di bombardamenti con sistema missilistico provocando la distruzione di infrastrutture Civili l’offensiva di insaporisce dopo l’annuncio di una nuova costruzione di primavera in posta da bladimir Putin ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 31 marzo 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno completo in italiano il presidente bielorusso Alessandra è lukashenko chiede una tregua immediata per il rischio di una guerra mondiale affermando che se la leadership russa dovesse intravedere i rischi di un collasso potrebbe utilizzare le armi più terribili risposta immediata di Mosca andremo avanti intanto attacco Russo nella notte al mattino nel distretto di zaporizhia Dove si trova la centrale nucleare più grande d’Europa dopo gli attacchi della serata di ieri con don i kamikaze che avevano colpito Curtis secondo le autorità locali la nuova offensiva di Mosca arrivata con una serie di bombardamenti con sistema missilistico provocando la distruzione di infrastrutture Civili l’offensiva di insaporisce dopo l’annuncio di una nuova costruzione di primavera in posta da bladimir Putin ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mennaxxx : @anulo_de @MEcosocialista Cioè te riporti un tweet di Ultime notizie, e nessuno dovrebbe aver qualcosa da ridire? S… - pozzuolinews24 : Intorno alle 15:00 - Roberta_Siro : RT @newsjlive: ? ULTIM’ORA: Federico #Chiesa NON convocato per la sfida di domani contro il Verona, nonostante le notizie positive delle ul… - RedazioneDedalo : Agrigento - Capitale italiana della Cultura 2025 - RedazioneDedalo : Palermo – L’ On. Marchetta si complimenta per Agrigento Capitale della Cultura 2025 -