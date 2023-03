Ultime Notizie Roma del 31-03-2023 ore 07:10 (Di venerdì 31 marzo 2023) Romadailynews radiogiornale venerdì 31 marzo Buongiorno da Francesco vitare Donald Trump è il primo ex presidente formalmente incriminato nella storia degli Stati Uniti il gran giurì di Manhattan lo ha incriminato relazione all’inchiesta per protesi sul pagamento la pornostar Stormy Daniels Trump avrebbe comprato sottobanco il silenzio della donna sulle loro relazioni durante la campagna elettorale del 2016 e avrebbe dedotto la somma delle sue dichiarazioni fiscali facendo la farfalla e come spesa legale il portavoce del Pentagono Patrick Ryder Ha dichiarato che 65 soldati ucraini hanno completato l’addestramento sui sistemi di difesa aerea patriota in Oklahoma sono tornati in Europa gli Stati Uniti hanno annunciato la fornitura di patriota l’Ucraina alla fine di dicembre prima della visita del presidente ucraino volodymyr zelens’kyj a Washington il sistema patriota ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 31 marzo 2023)dailynews radiogiornale venerdì 31 marzo Buongiorno da Francesco vitare Donald Trump è il primo ex presidente formalmente incriminato nella storia degli Stati Uniti il gran giurì di Manhattan lo ha incriminato relazione all’inchiesta per protesi sul pagamento la pornostar Stormy Daniels Trump avrebbe comprato sottobanco il silenzio della donna sulle loro relazioni durante la campagna elettorale del 2016 e avrebbe dedotto la somma delle sue dichiarazioni fiscali facendo la farfalla e come spesa legale il portavoce del Pentagono Patrick Ryder Ha dichiarato che 65 soldati ucraini hanno completato l’addestramento sui sistemi di difesa aerea patriota in Oklahoma sono tornati in Europa gli Stati Uniti hanno annunciato la fornitura di patriota l’Ucraina alla fine di dicembre prima della visita del presidente ucraino volodymyr zelens’kyj a Washington il sistema patriota ...

