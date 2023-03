Ultime Notizie – “Rischio reale Terza Guerra Mondiale” (Di venerdì 31 marzo 2023) C’è il “Rischio reale” che la Guerra in Ucraina si tramuti nella Terza Guerra Mondiale”. Lo ha dichiarato il primo ministro ungherese, Viktor Orban, per il quale le dichiarazioni di alcuni leader occidentali secondo cui “se le cose continuano così, ci sarà una Terza Guerra Mondiale possono sembrare un’esagerazione, ma questo è un Rischio reale”. Il primo ministro ungherese, citato dai media locali, ha aggiunto che la Guerra sta diventando sempre più sanguinosa e brutale, “ma non è aumentato il numero di Paesi e leader europei che sostengono la pace”. “Il Parlamento ungherese adotterà una risoluzione che riflette la nostra posizione. Chiediamo pace e cessate il fuoco”, ha ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 31 marzo 2023) C’è il “” che lain Ucraina si tramuti nella”. Lo ha dichiarato il primo ministro ungherese, Viktor Orban, per il quale le dichiarazioni di alcuni leader occidentali secondo cui “se le cose continuano così, ci sarà unapossono sembrare un’esagerazione, ma questo è un”. Il primo ministro ungherese, citato dai media locali, ha aggiunto che lasta diventando sempre più sanguinosa e brutale, “ma non è aumentato il numero di Paesi e leader europei che sostengono la pace”. “Il Parlamento ungherese adotterà una risoluzione che riflette la nostra posizione. Chiediamo pace e cessate il fuoco”, ha ...

