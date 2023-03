Ultime Notizie – “Parole di La Russa semplicemente indegne”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 31 marzo 2023) Ledi Lasu via Rasella “sonoper l’alta carica che ricopre e rappresentano un ennesimo, gravissimo strappo teso ad assolvere il fascismo e delegittimare la Resistenza”. E’ quanto dichiara Gianfranco Pagliarulo, presidente nazionale dell’Anpi. “Il terzo battaglione del Polizeiregiment colpito a via Rasella mentre sfilava armato fino ai denti stava completando l’addestramento per andare poi a combattere gli Alleati e i partigiani, come effettivamente avvenne – ricorda Pagliarulo – Gli altri due battaglioni del Polizeiregiment erano da tempo impegnati in Istria e in Veneto contro i partigiani. L’attacco di via Rasella, pubblicamente elogiato dai comandi angloamericani, fu la più importante azione di guerra realizzata in una capitale europea”. “Dopo la Presidente del Consiglio, anche ...