Ultime Notizie – Papa Francesco ricoverato | seconda notte serena al Gemelli

(Di venerdì 31 marzo 2023), a quanto si apprende, ha trascorso anche laalin maniera tranquilla. La, fanno sapere, è trascorsamente. Lo staff medico, nella serata di ieri, ha fatto sapere che al Pontefice “è stata riscontrata una bronchite su base infettiva che ha richiesto la somministrazione di una terapia antibiotica su base infusionale che ha prodotto gli effetti attesi con un netto miglioramento dello stato di salute”. Ilpotrebbe essere dimesso nei prossimi giorni, hanno fatto sapere dallo staff medico. Intanto si lavora per riorganizzare le celebrazioni della Settimana Santa. Per domenica prossima, in occasione delle Palme, è pronto il cardinale Leonardo Sandri. Dovrebbe essere lui a presiedere la celebrazione al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... corgiallorosso : #ElShaarawy vuole restare: pronto a tagliarsi l’ingaggio - xspace1112 : RT @meteoredit: #31marzo Le ultime previsioni #meteo aggiornate su sito e app Meteored. ??? Ultime previsioni: - TuttoASRoma : Abraham e il futuro: “Torno al Chelsea? Mai dire mai…” - TuttoASRoma : L’EDITORIALE La Roma riparte: tra un posto in Champions da conquistare, Smalling da rinnovare e un derby da dimenti… - RaiTre : RT @agorarai: Con Sara Nesci andiamo al Gemelli, dove Papa Francesco è ancora ricoverato. Le ultime notizie sulla sua salute infondono otti… -

Alcuni dei visitatori dellesettimane lo descrivono comunque "distaccato dalla realtà", ... Leda New York hanno quindi preso in contropiede molti e preoccupano, in previsione della ...Il distretto di Kherson, nell'Ucraina meridionale, è stato costantemente sotto il fuoco russo nelle24 ore: l'esercito della Federazione ha bombardato l'area per 64 volte. Un civile è rimasto ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulledi spettacolo Con undici album di inediti alle spalle, oltre trent'anni di carriera ...nelle prossime settimane Faremo le...

"La FIFA ha tolto la rassegna iridata U20 all’Indonesia e alla federazione locale guidata dall’ex presidente dell’Inter, Erick Thohir, dopo la presa di posizione del governatore di Giacarta contro la ...Non ci sono vittime", ha dichiarato l'amministrazione. Il distretto di Kherson, nell'Ucraina meridionale, è stato costantemente sotto il fuoco russo nelle ultime 24 ore: l'esercito della Federazione ...