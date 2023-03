Ultime Notizie – Norvegia | “morto un italiano a causa di una valanga”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 31 marzo 2023) Unsarebbeindi unache avrebbe colpito un gruppo di cinque nostri connazionali. Lo riporta il sito del quotidiano locale Aftenposten, precisando che lasi è staccata dal monte Kavringtinden, molto popolare per le escursioni e situato vicino al villaggio di Lyngen. Secondo il quotidiano, un altrosarebbe gravemente ferito e un terzo averebbe riportato ferite moderate, mentre gli ultimi due sarebbero illesi. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione