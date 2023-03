Ultime Notizie – multe fino a 100mila euro

(Di venerdì 31 marzo 2023)da 5.000 a 100.000per chi non utilizza la lingua italiana nella fruizione di beni e di servizi, nell’informazione e nella comunicazione, nelle attività scolastiche e universitarie, nonché nei rapporti di lavoro e nelle strutture organizzative degli enti pubblici e privati. Lo stabilisce la proposta di legge di Fratelli d’Italia, a prima firma Rampelli, ‘Disposizioni per la tutela e la promozione della lingua italiana e istituzione del Comitato per la tutela, la promozione e la valorizzazione della lingua italiana’. Otto articoli per garantire tutela, valorizzazione e utilizzo della lingua italiana, sanzioni comprese. Obbligo, a partire dagli enti pubblici, ma anche i privati non fanno eccezione: sigle e denominazioni delle funzioni ricoperte nelle aziende che operano nel territorio nazionale devono essere in lingua italiana (è ammessa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? #Ucraina, ultime notizie. Parlamento turco ratifica l'adesione della #Finlandia alla #Nato. ?? Bombardato nella n… - agorarai : Con Sara Nesci andiamo al Gemelli, dove Papa Francesco è ancora ricoverato. Le ultime notizie sulla sua salute info… - corgiallorosso : #RomaFeyenoord, arriva lo stop del Viminale: divieto di trasferta per i tifosi olandesi - Milannews24_com : Allenamento Milan, verso il Napoli: domani sessione al mattino - rosati22 : RT @sole24ore: ?? #Ucraina, ultime notizie. Parlamento turco ratifica l'adesione della #Finlandia alla #Nato. ?? Bombardato nella notte e al… -

"Lesono incoraggianti gli facciamo tantissimi auguri, non potete immaginare quanti messaggi io abbia ricevuto per lui, quanto stia a cuore alle persone". Sono parole del card. Matteo Maria ...'Del lavoro che il Governo sta portando avanti - ha sottolineato Meloni - la cosa probabilmente piu' significativa dellesettimane e' la riforma fiscale, la prima a partire tra le grandi ...Chi e come ha diritto a bonus e detrazioni aggiornate per box e parcheggi auto nel 2023 Stando a quanto riportano le, anche quest'anno 2023 si può accedere al bonus box e parcheggio che prevede una detrazione Irpef specificatamente per l'acquisto o la realizzazione di posti auto pertinenziali. Possono ...

La Russa: «Via Rasella I partigiani uccisero una banda musicale di pensionati, non dei nazisti». Pd e M5S:... Corriere della Sera

Suo figlio Kabir è diventato famosissimo interpretando in Italia il personaggio di Sandokan, ma lui ha avuto una vita anche più avventurosa Suo figlio Kabir è diventato famosissimo interpretando in ...Alcuni dicono: “Date al cliente quello che vuole”. Non è la mia impostazione. Il nostro lavoro consiste nell’immaginare ciò che il cliente vorrà, prima ancora che lo faccia lui stesso. Se non sbaglio, ...