Ultime Notizie – “Minacce a mio figlio, durante pandemia momenti difficili” (Di venerdì 31 marzo 2023) “Non mi piace dare pubblicità” a queste cose, “ne ho ricevute altre” di Minacce, “mi ha preoccupato che c’era di mezzo mio figlio”. Così Giuseppe Conte in Friuli sul processo allo stalker che aveva minacciato il figlio del leader M5S. “Purtroppo durante la pandemia è stato un momento difficile e ci sono state reazioni forti alle misure ma quando ci si assume una responsabilità di governo bisogna essere pronti ad affrontare anche questi momenti difficili”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 31 marzo 2023) “Non mi piace dare pubblicità” a queste cose, “ne ho ricevute altre” di, “mi ha preoccupato che c’era di mezzo mio”. Così Giuseppe Conte in Friuli sul processo allo stalker che aveva minacciato ildel leader M5S. “Purtroppolaè stato un momento difficile e ci sono state reazioni forti alle misure ma quando ci si assume una responsabilità di governo bisogna essere pronti ad affrontare anche questi”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... xspace1112 : RT @meteoredit: Dove pioverà nei prossimi giorni in Italia ???? ??? Ultime previsioni: - VesuvioLive : Si sente male e stanca, va in ospedale e la dimettono: muore in casa a 16 anni - MassimoAndretta : RT @nebbianelsole: ULTIME NOTIZIE SU GASPARE Anche se la foto è ancora molto cruda, potete vedere i tanti progressi compiuti e la quasi com… - VesuvioLive : Chef napoletano chiuderà il ristorante: “Sempre vuoto perché hanno scoperto che sono gay” - LuciaAgostini2 : RT @nebbianelsole: ULTIME NOTIZIE SU GASPARE Anche se la foto è ancora molto cruda, potete vedere i tanti progressi compiuti e la quasi com… -