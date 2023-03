Ultime Notizie – Meteo, domenica giù le temperature: torna l’inverno (Di venerdì 31 marzo 2023) Giù le temperature di almeno 10 gradi e torna anche la neve in questo nuovo ‘colpo di coda’ invernale su tutta l’Italia. Il drastico peggioramento, che porterà dalla primavera all’inverno in 24 ore, dovrebbe avvenire a partire dalla domenica delle Palme, quando un ciclone attraverserà il Paese. A spiegarlo è Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it. L’ultimo giorno di marzo vede intanto un’Italia divisa in due con accenni estivi al meridione e piovaschi al settentrione e sull’Alta Toscana. Sul resto del centro vivremo una fase intermedia con nubi alternate a schiarite. Nelle prossime ore, resisterà il tepore primaverile e qualche ‘inganno estivo’ specie al Sud: previsti fino a 25-28°C in Sicilia, qualche isolata pioggia invece in transito al Nord. Il primo giorno di aprile ci regalerà ancora ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 31 marzo 2023) Giù ledi almeno 10 gradi eanche la neve in questo nuovo ‘colpo di coda’ invernale su tutta l’Italia. Il drastico peggioramento, che porterà dalla primavera alin 24 ore, dovrebbe avvenire a partire dalladelle Palme, quando un ciclone attraverserà il Paese. A spiegarlo è Antonio Sanò, fondatore del sito www.iL.it. L’ultimo giorno di marzo vede intanto un’Italia divisa in due con accenni estivi al meridione e piovaschi al settentrione e sull’Alta Toscana. Sul resto del centro vivremo una fase intermedia con nubi alternate a schiarite. Nelle prossime ore, resisterà il tepore primaverile e qualche ‘inganno estivo’ specie al Sud: previsti fino a 25-28°C in Sicilia, qualche isolata pioggia invece in transito al Nord. Il primo giorno di aprile ci regalerà ancora ...

