Ultime Notizie – Intelligenza artificiale, Garante Privacy blocca ChatGPT (Di venerdì 31 marzo 2023) Stop a ChatGPT finché non rispetterà la disciplina Privacy. Il Garante per la protezione dei dati personali ha disposto, con effetto immediato, la limitazione provvisoria del trattamento dei dati degli utenti italiani nei confronti di OpenAI, la società statunitense che ha sviluppato e gestisce la piattaforma. L'Autorità ha contestualmente aperto un'istruttoria. "ChatGPT, il più noto tra i software di Intelligenza artificiale relazionale in grado di simulare ed elaborare le conversazioni umane, lo scorso 20 marzo aveva subito una perdita di dati (data breach) riguardanti le conversazioni degli utenti e le informazioni relative al pagamento degli abbonati al servizio a pagamento", fa sapere il Garante che nel provvedimento rileva "la mancanza di una informativa agli utenti".

