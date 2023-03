Ultime Notizie – ‘il senso del dovere è il senso di umanità’

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 31 marzo 2023) Al Quirinale il Capo dello Stato al Quirinale consegna le Onorificenze al Merito della Repubblica a cittadine e cittadini che si sono distinti per un’imprenditoria etica, per l’impegno a favore dei detenuti, per la solidarietà, per il volontariato, per attività in favore dell’inclusione sociale, della legalità, del diritto alla salute e per atti di eroismo. “Avete interpretato ildella solidarietà, ildel. In realtà ildelè abitualmente interpretato come ildi adempiere pienamente con dedizione i doveri del proprio stato, come una sorta di conseguenza dell’attività che si compie. Siete andati oltre, avete interpretato ildel ...