Ultime Notizie – “Giornalista Usa arrestato? Per equilibrio difendi Assange”

"Josep dimostra le tue parole, difendi Julian Assange e Marat Kasem. Per equilibrio", ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, citando il caso del fondatore di Wikileaks in attesa di estradizione negli Stati Uniti, in carcere in Gran Bretagna, e del caporedattore della redazione lituana di Sputnik arrestato lo scorso gennaio in Lettonia con l'accusa di spionaggio. Zakharova risponde alle critiche dell'Alto rappresentante per la politica estera dell'Unione europea Josep Borrell dopo l'arresto del Giornalista del Wall Street Journal Evan Gershkovich. "L'Ue condanna la detenzione in Russia del Giornalista e cittadino americano Gershkovich. I giornalisti devono essere liberi di lavorare e meritano protezione", aveva dichiarato Borrell.

