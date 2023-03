Ultime Notizie – Fincantieri e Cantiere Navale Vittoria posano chiglia nuova unità della Guardia Costiera (Di venerdì 31 marzo 2023) Fincantieri e Cantiere Navale Vittoria hanno celebrato, oggi, nello stabilimento dell’azienda veneta, la posa della chiglia dell’unità d’Altura Multiruolo (UAM) destinata alla Guardia Costiera italiana sancendo, simbolicamente e ufficialmente, l’inizio della parte più significativa della fase costruttiva dell’imbarcazione. La cerimonia è avvenuta alla presenza dell’Ammiraglio Ispettore Capo, Nicola Carlone, Comandante generale delle Capitanerie di porto-Guardia Costiera, di Paolo Duò, Presidente del Cantiere Navale Vittoria, Luigi Duò, board member del CdA del Cantiere Navale ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 31 marzo 2023)hanno celebrato, oggi, nello stabilimento dell’azienda veneta, la posadell’d’Altura Multiruolo (UAM) destinata allaitaliana sancendo, simbolicamente e ufficialmente, l’inizioparte più significativafase costruttiva dell’imbarcazione. La cerimonia è avvenuta alla presenza dell’Ammiraglio Ispettore Capo, Nicola Carlone, Comandante generale delle Capitanerie di porto-, di Paolo Duò, Presidente del, Luigi Duò, board member del CdA del...

