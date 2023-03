Ultime Notizie – Crisi bancaria già alle spalle? A che punto siamo (Di venerdì 31 marzo 2023) Crisi banche e turbolenza finanziaria: a che punto siamo? Gli interrogativi rimangono in primo piano, nonostante le Borse indichino un ritorno a una cauta tranquillità. La Bce, tramite il capo vigilanza Enria, ha affermato che la recente disfatta finanziaria ha evidenziato la necessità di un maggiore controllo normativo su alcuni aspetti. In realtà, come spiegato da Money.it, gli analisti si stanno chiedendo se il mercato sia guidato dal sentimento piuttosto che dai fondamentali quando si tratta di scontare i timori di una Crisi bancaria sistemica. Sara Devereux di Vanguard ritiene, per esempio, che “la Crisi attuale non è come quella di Lehman Brothers. Le banche hanno avuto problemi di gestione del rischio con le attività tradizionali. I tassi in rapido aumento hanno messo in luce ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 31 marzo 2023)banche e turbolenza finanziaria: a che? Gli interrogativi rimangono in primo piano, nonostante le Borse indichino un ritorno a una cauta tranquillità. La Bce, tramite il capo vigilanza Enria, ha affermato che la recente disfatta finanziaria ha evidenziato la necessità di un maggiore controllo normativo su alcuni aspetti. In realtà, come spiegato da Money.it, gli analisti si stanno chiedendo se il mercato sia guidato dal sentimento piuttosto che dai fondamentali quando si tratta di scontare i timori di unasistemica. Sara Devereux di Vanguard ritiene, per esempio, che “laattuale non è come quella di Lehman Brothers. Le banche hanno avuto problemi di gestione del rischio con le attività tradizionali. I tassi in rapido aumento hanno messo in luce ...

