Ultime Notizie – Covid Italia | 21 883 contagi e 156 decessi nell’ultima settimana

Continuano a scendere i contagi Covid in Italia, ma soprattutto i morti che segnano ancora una volta un calo. Nella settimana dal 24 al 30 marzo, si sono registrati 21.883 nuovi casi di Covid-19, in calo dell'1,7% rispetto alla settimana precedente (quando erano 22.256). Sono stati 156 i decessi in 7 giorni, con una riduzione del 14,8% rispetto alla settimana precedente (quando erano 183). Sono i dati del bollettino settimanale del ministero della Salute, che fotografano l'andamento della situazione epidemiologica da Covid-19. In lieve calo il tasso di positività per Covid-19 in Italia nell'ultima settimana: si attesta al 4,9%, 0,1 punti percentuali ...

