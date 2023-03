Ultime Notizie – Automobilismo, le vetture ammesse alla Mille Miglia 2023 (Di venerdì 31 marzo 2023) Al termine del lavoro della Commissione Selezionatrice che ha scrupolosamente esaminato ciascuna delle domande di iscrizione pervenute, è oggi ufficiale la lista delle 405 auto ammesse alla 1000 Miglia che prenderà il via il prossimo 13 Giugno. Saranno 74 gli esemplari che hanno preso parte alla 1000 Miglia di velocità disputata tra il 1927 e il 1957. Lo fa sapere l’organizzazione. Scorrendo la lista, a fianco di Alfa Romeo che schiererà 47 esemplari, da segnalare alcuni modelli del più raffinato artigianato degli anni ’40 (O.S.F.A., Ermini, Stanguellini, Moretti, Paganelli, Gilco e Bandini) e una rara Itala del 1929. Oltre al gruppo di potenti fuoriserie come Bugatti, Ferrari, Maserati, Mercedes-Benz e O.S.C.A., sfileranno modelli di utilitarie come Goliath, Fiat e Renault. A sfidare l’equipaggio ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 31 marzo 2023) Al termine del lavoro della Commissione Selezionatrice che ha scrupolosamente esaminato ciascuna delle domande di iscrizione pervenute, è oggi ufficiale la lista delle 405 auto1000che prenderà il via il prossimo 13 Giugno. Saranno 74 gli esemplari che hanno preso parte1000di velocità disputata tra il 1927 e il 1957. Lo fa sapere l’organizzazione. Scorrendo la lista, a fianco di Alfa Romeo che schiererà 47 esemplari, da segnalare alcuni modelli del più raffinato artigianato degli anni ’40 (O.S.F.A., Ermini, Stanguellini, Moretti, Paganelli, Gilco e Bandini) e una rara Itala del 1929. Oltre al gruppo di potenti fuoriserie come Bugatti, Ferrari, Maserati, Mercedes-Benz e O.S.C.A., sfileranno modelli di utilitarie come Goliath, Fiat e Renault. A sfidare l’equipaggio ...

