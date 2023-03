Ultime Notizie – “Armi nucleari Russia servono per proteggerci da Occidente” (Di venerdì 31 marzo 2023) Il dispiegamento di Armi nucleari tattiche della Russia in BieloRussia forniscono la possibilità di proteggere il Paese dalle minacce dell’Occidente. Ad affermarlo è il presidente della BieloRussia, Aleksandr Lukashenko, in un discorso alla Nazione. I Paesi occidentali rafforzano la loro presenza militare in Polonia, ai confini con la BieloRussia e, ha aggiunto, pianificano di invadere e distruggere il Paese. “Mai nella nostra storia contemporanea abbiamo dovuto affrontare una situazione tanto pericolosa in cui dobbiamo prestare attenzione a preservare la sovranità e l’indipendenza del nostro Paese”, ha affermato denunciando lo sforzo dei Paesi confinanti “di trascinare la BieloRussia in guerra”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 31 marzo 2023) Il dispiegamento ditattiche dellain Bieloforniscono la possibilità di proteggere il Paese dalle minacce dell’. Ad affermarlo è il presidente della Bielo, Aleksandr Lukashenko, in un discorso alla Nazione. I Paesi occidentali rafforzano la loro presenza militare in Polonia, ai confini con la Bieloe, ha aggiunto, pianificano di invadere e distruggere il Paese. “Mai nella nostra storia contemporanea abbiamo dovuto affrontare una situazione tanto pericolosa in cui dobbiamo prestare attenzione a preservare la sovranità e l’indipendenza del nostro Paese”, ha affermato denunciando lo sforzo dei Paesi confinanti “di trascinare la Bieloin guerra”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tutto_CalcioNew : ?? #Inter, #DiMarco non convocato: le condizioni dell'esterno #tuttocalcionews #calcio - andreastoolbox : Papa Francesco in costante miglioramento, forse lascia l'ospedale già domani. LIVE #Francesco #Papa #in… - corgiallorosso : Nuove sanzioni in arrivo per la ‘manovra stipendi’ e la #Juve potrebbe patteggiare. Salvi i calciatori - Emma09256999 : RT @MarcoBusetto8: Le ultime due settimane del #Parlamento in tre notizie - comunebologna : ?? Sono online le seconde e ultime graduatorie provvisorie per il contributo #affitto 2022. ??? Entro due settimane i… -