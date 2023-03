Ultime Notizie – “Americani lascino subito Russia”. Putin mobilita altri 147mila soldati (Di venerdì 31 marzo 2023) La Casa Bianca esorta i cittadini degli Stati Uniti a lasciare subito la Russia, in particolare dopo l’arresto di un giornalista americano del Wall Street Journal per spionaggio. A Mosca, intanto, Vladimir Putin si appresta a rafforzare l’esercito. “Voglio con forza reiterare che gli Americani dovrebbero attenersi all’avviso del governo americano a non recarsi in Russia. I cittadini che vi risiedono o vi si trovano in viaggio dovrebbero partire immediatamente, come il dipartimento di Stato continua a ripetere”, dice la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, esprimendo “profonda preoccupazione per le inquietanti Notizie riguardo all’arresto in Russia di Evan Gershkovich, un cittadino americano”. “E’ inaccettabile che il governo russo prenda di mira ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 31 marzo 2023) La Casa Bianca esorta i cittadini degli Stati Uniti a lasciarela, in particolare dopo l’arresto di un giornalista americano del Wall Street Journal per spionaggio. A Mosca, intanto, Vladimirsi appresta a rafforzare l’esercito. “Voglio con forza reiterare che glidovrebbero attenersi all’avviso del governo americano a non recarsi in. I cittadini che vi risiedono o vi si trovano in viaggio dovrebbero partire immediatamente, come il dipartimento di Stato continua a ripetere”, dice la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, esprimendo “profonda preoccupazione per le inquietantiriguardo all’arresto indi Evan Gershkovich, un cittadino americano”. “E’ inaccettabile che il governo russo prenda di mira ...

