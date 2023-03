Ugl Comunicazioni | ottimo risultato alle elezioni con la nomina di due rsu

Leggi su anteprima24

L'Uglincassa un importanteRSU/RLS svoltesi nei giorni 28 e 29 marzo portando a casa due rsu: Robertino Meninno e Sergio Auricchio. "Unche – spiega con soddisfazione la categoria – premia il grande lavoro di squadra del nostro sindacato al fianco dei lavoratori del comparto". "L'impegno degli eletti – continua Costantino Vassiliadis, segretario provinciale dell'Ugl Avellino – a cui va il mio augurio, sarà costante e concreto. Questo è un traguardo per noi, in termini di soddisfazioni ma, per quanto riguarda l'impegno e la determinazione, siamo solo all'inizio del nostro percorso, sempre al fianco dei lavoratori".