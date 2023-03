UFFICIALE – Paratici lascia il Tottenham, decisive le sanzioni federali (Di venerdì 31 marzo 2023) Grande caos in casa Tottenham, dopo la rescissione contrattuale con Antonio Conte, gli Spurs salutano un pezzo della società. Infatti, Fabio Paratici, si è dimesso dal suo ruolo di amministratore delegato del club londinese. decisive le sanzioni federali che hanno colpito l’ex dirigente della Juventus. Paratici saluta il Tottenham Questo il comunicato della società inglese: Il 29 marzo 2023, la Commissione Disciplinare della FIFA ha annunciato la decisione di estendere le sanzioni della Federcalcio italiana (FIGC), relative a Fabio Paratici, a livello mondiale. Questa decisione è stata presa in anticipo rispetto all’udienza di Appello di Fabio Paratici contro le sanzioni della FIGC prevista ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 31 marzo 2023) Grande caos in casa, dopo la rescissione contrattuale con Antonio Conte, gli Spurs salutano un pezzo della società. Infatti, Fabio, si è dimesso dal suo ruolo di amministratore delegato del club londinese.leche hanno colpito l’ex dirigente della Juventus.saluta ilQuesto il comunicato della società inglese: Il 29 marzo 2023, la Commissione Disciplinare della FIFA ha annunciato la decisione di estendere ledella Federcalcio italiana (FIGC), relative a Fabio, a livello mondiale. Questa decisione è stata presa in anticipo rispetto all’udienza di Appello di Fabiocontro ledella FIGC prevista ...

