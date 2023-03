UFFICIALE – Osimhen salta Napoli-Milan di campionato, in dubbio la sua presenza in Chamnpions (Di venerdì 31 marzo 2023) UFFICIALE, infortunio per Osimhen che salterà Napoli-Milan Attraverso il report UFFICIALE dell’allenamento odierno, il Napoli ha annunciato l’infortunio muscolare di Victor Osimhen che salterà la … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 31 marzo 2023), infortunio perche salteràAttraverso il reportdell’allenamento odierno, ilha annunciato l’infortunio muscolare di Victorche salterà la … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NapoletanoFier1 : RT @tuttonapoli: UFFICIALE - Infortunio muscolare per Osimhen! Salta il Milan e rischia la Champions - AnadNanda : RT @tuttonapoli: UFFICIALE - Infortunio muscolare per Osimhen! Salta il Milan e rischia la Champions - gtogna : La più bella è la radio ufficiale …. Ufficiale ..!!! Che continua a mettere osimhen nella formazione contro il Mila… - BlowbackFranz : RT @tuttonapoli: UFFICIALE - Infortunio muscolare per Osimhen! Salta il Milan e rischia la Champions - areanapoliit : ?? UFFICIALE - #Osimhen infortunato, salta Napoli-Milan?? -