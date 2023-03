(Di venerdì 31 marzo 2023) Vienna, 31 mar. - Le denunce relative aldi bambini ucraini insaranno oggetto dinel quadro dell', l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Il governo tedesco conferma ufficialmente il trasferimento di 18 carri armati Leopard 2A6 e 40 Marder BMP all'Ucrai… - News24_it : Ucraina, trasferimento forzato di bimbi in Russia: Osce annuncia indagini - bassi_suresh : RT @Adnkronos: Ucraina, trasferimento forzato di bimbi in Russia: Osce annuncia indagini . #Adnkronos - angiuoniluigi : RT @Adnkronos: Ucraina, trasferimento forzato di bimbi in Russia: Osce annuncia indagini . #Adnkronos - Adnkronos : Ucraina, trasferimento forzato di bimbi in Russia: Osce annuncia indagini . #Adnkronos -

...per le violazioni del diritto umanitario internazionale nel quadro della guerra di aggressione su vasta scala della Russia contro l', in particolare per quanto riguarda il......in, molti giocatori internazionali hanno poi lasciato il Club a parametro zero. Le misure eccessive applicate dalla Fifa hanno portato a una massiccia perdita di entrate per il...... Sergei Palkin ha dichiarato: 'La società calcisticaFC Shakhtar ha presentato ieri (29 ...della FIFA di prorogare le modifiche temporanee al Regolamento FIFA sullo status e sul...

Ucraina, trasferimento forzato di bimbi in Russia: Osce annuncia ... Radio Colonna

“Continuiamo a nutrire preoccupazione per le violazioni del diritto umanitario internazionale nel quadro della guerra di aggressione su vasta scala della Russia contro l’Ucraina, in particolare per ...“Ho parlato oggi con Giorgia Meloni. L’ho ringraziata per i suoi principi, per la sua determinazione, per la vera forza europea che si avverte nelle sue parole e nelle sue azioni in difesa della liber ...